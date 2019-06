Grande festa per Rhodense e Bosto

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

Nel primo weekend di giugno è andato in atto l’ultimo turno dei playoff in Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Dai gironi varesotti escono vincitori la Rhodense, che sale in Eccellenza, e il Bosto che invece approda in Prima. Dovrà passare invece dai ripescaggi il Gorla Maggiore.

PROMOZIONE

La Rhodense pareggia 2-2 contro il Forza e Costanza e festeggia la promozione in Eccellenza. La grande stagione degli arancioni milanesi si conclude così con il massimo risultato e un pieno di felicità. La Rhodense sarà la seconda promossa dal Girone A, vinto dalla Vergiatese.

PRIMA CATEGORIA

Sconfitta ai supplementari per il Gorla Maggiore, che dovrà aspettare i ripescaggi per essere sicuro del salto di categoria. A Cantù contro il Castello Calcio dopo l’1-1 dell’andata, i gorlesi perdono 2-1 ai supplementari dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo. Al termine dei 120’ festeggiano così i canturini, ma per il Gorla Maggiore il passaggio in Promozione dovrebbe comunque avvenire.

SECONDA CATEGORIA

Dopo l’1-1 dell’andata, il Bosto vince 3-0 sul campo amico di Capolago sulla Cornatese e festeggia la promozione in Prima Categoria. Grande partita quella dei ragazzi di mister Epifani, che dopo un primo tempo bloccato dal caldo, si scatenano nella ripresa piegando la resistenza della formazione brianzola e portandosi a casa un risultato storico. Seconda promozione di fila per i varesini, che in due anni sono passati dalla Terza alla Prima Categoria.