Incendio in un “budello”, i pompieri lo domano

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti oggi, sabato 15 giugno, nel comune di Dumenza, in via Felice Orsini, per l’ incendio di uno scantinato. Per cause ancora in fase di accertamento, la cantina di un abitazione è stata interessata da un’incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono state particolarmente difficoltose, in quanto la residenza era all’interno del centro storico del paese e le vie di accesso di dimensioni ridotte.