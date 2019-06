La Zona Varese Agesci lancia il nuovo sito web

L’associazione Agesci di Varese è online! Le comunità associative unite presenti nella provincia di Varese inaugurano il nuovo sito web www.zonavarese.it.

Lo scopo primario del nuovo portale web è quello di mostrare quanto di buono viene fatto dai ragazzi scout (di tutte le età) sul loro territorio, attraverso un blog di notizie.

Oltre ai contatti dei responsabili della zona (che comprende Varese 1, Varese3, Varese 8, Luino, Somma Lombardo, Tradate, Gallarate, Lago di Varese 7) è possibile trovare all’interno del sito i collegamenti di tutti i siti web dei singoli gruppi e dei siti Agesci regionale e nazionale. Un punto di riferimento per rispondere alle esigenze che nascono sul nostro territorio, per mantenere fede alla nostra missione: spenderci particolarmente là dove esistono situazioni di marginalità e sfruttamento, che non rispettano la dignità della persona, e promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Lo scopo dell’Associazione, infatti, è da sempre quello di educare bambini, ragazzi e giovani ad essere dei cittadini consapevoli e pronti a rendersi utili agli altri. Lo scautismo è un metodo educativo che si realizza facendo attività concrete volte a far riflettere i ragazzi su sé stessi e sulla realtà che li circonda, per aiutarli a sviluppare maggior coscienza critica, senso civico e capacità di fare le scelte migliori. Vivendo insieme, con spirito di essenzialità e semplicità, imparano a rispettare gli altri, l’ambiente e la realtà circostante.