Le bellezze di Capronno nella visita guidata tra prati e boschi

La forza di Angera sta anche nella bellezza delle sue frazioni, tutte da scoprire a cominciare da Capronno, cui è dedicata la passeggiata con picnic e battesimo della sella per i bambini in programma per domenica 16 giugno a partire dalle ore 10 dal parcheggio delle ex scuole di via Virgilio, dove si farà ritorno per le ore 16.

“Tour benessere Vita di campagna – scopri le bellezze naturali del Museo diffuso di Angera” il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune Salus group e Club ippico Euratom.

L’escursione sarà condotta da una guida esperta (un’istruttrice qualificata della ASD Salus Group), lungo i sentieri del bosco e nell’area verde del Castellaccio, passando per l’antico lavatoio (sito 46 del Museo Diffuso di Angera), sino al centro ippico Euratom che accoglierà i partecipanti offrendo i prati per il picnic (ciascuno con la propria colazione al sacco) e proporrà il battesimo della sella per i più piccoli.

Complessivamente la passeggiata è lunga 10 km tra andata e ritorno, con un dislivello di 100 metri.

La partecipazione alla manifestazione è per tutti gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro le ore 13 di venerdì 14 giugno scrivendo a infopoint@comune.angera.it oppure 0331931915.

Per maggiori informazioni www.angera.it.