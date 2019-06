Le lanterne “homemade” illuminano l’estate nel centro di Gallarate

Le lanterne “homemade” accendono l’estate nel centro storico di Gallarate.

Utilizzate già nell’estate 2018 in via Manzoni, le lanterne hanno trovato una nuova veste grazie a un intervento promosso da assessorato del Comune, Distretto del Commercio, museo Maga. E soprattutto grazie ai cittadini, «perché il progetto è stato portato a termine grazie a bambini, genitori e volontari Auser» spiega l’assessore Claudia Mazzetti.

Una cinquantina le lanterne completate, «ognuna delle quali ha richiesto 8 ore di lavoro». Sono state installate in via Mazzini e via don Minzoni: «Abbiamo deciso di accontentare due vie diverse: una che non era stata accontentata negli anni scorsi e poi via Mazzini, dove abbiamo investito di nuovo perché è una via che si presta bene e perché si sono attivati anche i commercianti».

«Sono molto contenta del lavoro di collaborazione realizzato, con una spesa contenuto e riutilizzando i materiali a cui abbiamo dato nuova vita» spiega ancora Mazzetti. Che lancia un appello per conto della Pro Loco, «per realizzare altre lanterne per via San Giovanni Bosco, in occasione della festa della Contada del brodo».

“Cenando in via Manzoni”, estate 2018

Le vie saranno interessate anche dalla riproposizione di “Cenando”, il format che nel 2018 ha avuto successo in via Manzoni, con la strada trasformata in uno spazio dove cenare, grazie a ristoratori e locali. Quest’anno verrà proposta in via Cavour il 27 giugno, dalle 19.30, poi in via Manzoni l’11 luglio, infine al 25 luglio in via Mazzini.