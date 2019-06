Le piazze si colorano di iniziative, la domenica in centro

«Una domenica da vivere nel centro città, per adulti e bambini». L’appuntamento è per il 23 giugno, dalle 10 e 30 alle 23 e 30 quando le piazze si riempiranno di iniziative per tutta la famiglia. «Abbiamo pensato ad una giornata in cui adulti e bambini possono vivere diverse esperienze. Vuole essere un appuntamento vivace, che vede coinvolte diverse realtà che hanno fatto rete e che avrà come fine la solidarietà», spiega Sonia Milani dall’Associazione 23&20.

La giornata, organizzata con il contributo del Comune di Varese infatti, vedrà eventi in piazza San Vittore, piazza Podestà, piazza Montegrappa e piazza Carducci che verranno trasformate in campi da tennis o piccoli “parchi giochi”. «Avremo, ad esempio, i gonfiabili che potranno essere utilizzati tutto il giorno. È l’unica iniziativa a pagamento, l’ingresso è di 7 euro ma i soldi raccolti verranno destinati all’associazione Varese In Maglia che deciderà a quale realtà cittadina destinarla».

Per il resto, il programma vede laboratori creativi, letture di favole, possibilità di giocare a tennis, danzare e altro. Una giornata di appuntamenti che vanno ad unirsi ad un già ricco weekend. Solo ieri infatti, sono state presentate le iniziative di Via Donizetti, promesse dal Comitato dei Commercianti della via e sarà il fine settimana del #plasticfree per tutto il centro cittadino. «Anche quella che viene organizzata questa domenica è nata dalla collaborazione di diverse realtà che hanno fatto rete», commenta l’assessore Sonia Perusin. «Ci piacerebbe il coinvolgimento di ancora più realtà – continua Milani -. In molti dicono che in questa città non si fa nulla ma per fare iniziative ci vuole impegno e contributi economici che non sempre vengono messi a disposizione da tutti i commercianti. Speriamo più aiuti per il futuro».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Tante le attrazioni: in Piazza San Vittore i gonfiabili (ai quali si potrà accedere dalle 10:30 alle 19:30 con un contributo di € 7,00 per l’intera giornata) e la scuolatennis di Alessandro Borlandelli, che permetterà prove gratuite a tutti; in Piazza del Podestà i laboratori di lavoro a maglia, per grandi e piccini, offerti da Varese in…maglia, il laboratorio di realizzazione aquiloni offerto da Speedy Creativa, le performances di magia al gazebo di AssoKappa e Il Binario 9 ¾ insieme ad alcuni espositori selezionati di artigianato; in Piazza Carducci i laboratori di inglese offerti da Pingu’s English Varese e la libreria itinerante di Fabiolandia con la lettura di fiabe; in Piazza Montegrappa dimostrazioni e prove gratuite offerte dalla Società Varesina di Ginnastica e Scherma, le acconciature più cool che seguono il trend estivo offerte da Corneli In, la performances di ballo alle ore 18:00 offerta dalla Scuola Art Dance Varese, per chiudere in bellezza con la baby dance alle 20:30, seguita dallo spettacolo degli Alt@moda Band, che si esibiranno per uno spettacolo gratuito a chiusura dell’evento.

La storica Band originale di fama ormai internazionale, dopo una lunga tournée in Argentina, esporta e rappresenta con successo il “made in Italy”. Composta da Armando Minaudo in arte “Truzzardi” – voce e tastierista – e Sergio Irardi in arte “Armadi” – alla batteria – Massimiliano Spartà in arte “Max Praga” – voce – e Carlo Isella in arte “Ricoveri” – al basso – propone un insolito e coreografico spettacolo di musica italiana revival anni 60/70/80/90, divertente, colorato e coinvolgente.