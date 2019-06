Il venerdì in Via Donizetti è in musica e senza plastica

Via Donizetti si riempie di eventi e musica. Sono nove le serate organizzate nell’area pedonale del centro cittadino, su iniziativa del Comitato dei Commercianti della via e che avranno inizio venerdì 21 giugno. Dalle 19 fino a mezzanotte, nella zona ci saranno piccoli concerti live e Dj set ma «nel rispetto dei residenti», spiega l’assessore Ivana Perusin, assessore allo Sviluppo delle attività produttive e semplificazione.

Arrivata al suo secondo anno, la rassegna si svolgerà in nove serate, «Siamo molto felici di questa iniziativa. È la dimostrazione che se ci si mette in moto, le cose si possono realizzare – continua Alessio Sperà -. È una manifestazione che sta già contagiando altre vie limitrofe e speriamo possano essere sempre di più».

Per la prima serata, è previsto il dj set di Dj Gabry e per le date successive si potranno incontrare live di Blues To Choose, Camen Et Les Papillones, Red Velvet, la Color Swing Band e altri. Le serate saranno quelle di venerdì 21 giugno, seguirà quella del 28 giugno, 5, 15, 19 e 26 luglio, 9 agosto, 6 e 13 settembre.

«Una proposta di diversi generi musicali e per tutte le età – continua Enrico Introini -. La nostra idee è quella di creare una manifestazione per una movida che rispetti tutti e chiediamo a tutti l’aiuto perchè sia così. Noi ci impegneremo perchè sia così».

La serata inoltre, coincide con il fine settimana “senza plastica” promosso dall’amministrazione comunale che avrà inizio alle 19 con la consegna delle vetrofanie agli esercenti aderenti da parte di Filippa Lagerback. Anche le attività di Via Donizzetti dunque, utilizzeranno solo materiale riciclabile.