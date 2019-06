Legnano, finale amaro. In Serie D va il Breno

Finale di stagione amaro per il Legnano che perde 2-1 a Breno la gara di ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza (all’andata finì 1-1) e non riesce a festeggiare la promozione in Serie D.

A sorridere e fare festa è invece il Breno che ha saputo sfruttare al meglio il fattore casalingo dopo che l’andata si giocò a porte chiuse.

Una gara – quella di oggi – ricca di emozioni. Il Breno inizia meglio e si porta in vantaggio al 20’ con Tanghetti. Sul finire di primo tempo i bresciani sprecano un calcio di rigore con il portiere lilla Pasiani che si riscatta del mezzo errore sul primo gol.

L’inizio ripresa sembra essere tutta a favore del Legnano che prima rimane in superiorità numerica per l’espulsione di Melchiori, poi trova il pareggio al 65’ con Crea su rigore. La gara sembra mettersi in discesa per la squadra di mister Fiorito ma all’84’ il Breno ritrova il vantaggio nonostante l’uomo in meno grazie a Szafran, che buca la difesa lilla come all’andata. Il forcing finale del Legnano porta a una traversa colpita da Crea al 90’ ma al triplice fischio finale è il Breno al alzare le braccia al cielo.

Per i lilla le porte della Serie D potrebbero riaprirsi tramite ripescaggio; si prospetta un’altra estate calda per la Lega Nazionale Dilettanti.