L’eterno Perna non molla: rinnovo con i Mastini

Dominic Perna sarà di nuovo sul ghiaccio nella prossima stagione, con tanti saluti alla carta d’identità. L’attaccante canadese di origine italiana è nato nel gennaio del ’77 e non ha alcuna intenzione di dire basta con l’hockey giocato ad alto livello, così ha rinnovato il proprio accordo con i Mastini Varese anche per il campionato 2019-20.

Arrivato al PalAlbani da Milano (nel corso dell’anno ha ritrovato il suo ex coach Massimo Da Rin), Perna ha messo a segno 43 punti complessivi con 17 reti nelle 29 partite disputate con la maglia giallonera, contribuendo con la sua grande esperienza al raggiungimento dei playoff e alla bella serie dei quarti giocata dai gialloneri contro l’Appiano.

La sua conferma dev’essere letta anche all’interno del piano triennale iniziato dodici mesi fa con il ritorno al nome originale – Mastini, dopo l’annata dei “Bandits” – e che prevede una costante crescita della squadra e del club all’interno della Italian Hockey League. «Nel campionato abbiamo fatto bene, maturando una buona competitività con tutte le “grandi”: questo è importante ed è una cosa che si è vista partita dopo partita. E contro l’Appiano avremmo meritato di andare alla “bella”» ha detto Perna in occasione del rinnovo.

Per il futuro, l’attaccante di Montreal spiega: «La società sta lavorando per formare una squadra forte e questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a restare a Varese. I giocatori “locali” sono bravi, l’esperienza mia e di altri e la presenza di coach Da Rin hanno aiutato a fortificare quella mentalità che serve per vincere. Il livello della IHL si è alzato ma alla mia età sono convinto di poter dare ancora qualcosa di importante. Mi piacerebbe riportare un trofeo in città: tutti noi lo meritiamo».