Lutto nel mondo del calcio: Josè Antonio Reyes è morto in un incidente stradale

Lutto nel mondo del calcio professionistico.

Il calciatore spagnolo José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale a Utrera, la sua città natale, in Andalucia.

Centrocampista di talento, cresciuto nel Siviglia, ha giocato con Arsenal, Real Madrid, Benfica e Atletico Madrid. Il 35enne attualmente giocava in Segunda Division nell’Estremadura.

In carriera ha vinto 4 Europa League, recordman della competizione, 1 con l’Atletico e 3 col Siviglia. Soprannominato “Perla di Utrera”, ha esordito in Liga a 16 anni con la maglia del Siviglia ed è stato anche nazionale spagnolo. Tra i titoli raccolti, anche una Liga col Real e una Premier League con l’Arsenal, con cui ha vinto anche Community Shield e una FA Cup, mentre col Benfica ha trionfato in Coppa di Lega portoghese.

Prima della finale di Madrid verrà osservato un minuto di silenzio.