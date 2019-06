Mangia Bevi e Bici: si parte il 7 luglio

MBB è la pedalata enogastronomica dei laghi varesini: un evento in cui il cibo (i migliori piatti della cucina locale) sposa la bicicletta, strumento perfetto per scoprire strade e luoghi di grande pregio, in un territorio ricco di spunti culturali poco conosciuti e da valorizzare. La Mangia, Bevi e Bici è una pedalata allegra ed aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria, che si svolge su strade poco trafficate e itinerari sterrati nella natura. Assaggerete ottimi prodotti del Varesotto e vedrete monumenti preziosi e poco noti, riserve naturali, gioielli architettonici.

Tema dell’edizione 2019: “Musei e musei diffusi”

Si svolge in provincia di Varese, in un’area tra Ispra e Sesto Calende, prevalentemente su strade secondarie e sterrate semplici; luogo di partenza e arrivo: Ispra, in piazza San Martino.

È un evento cicloturistico non competitivo aperto a tutti. Il percorso avviene in completa autonomia dei partecipanti, con il solo obbligo di rispettare il codice della strada ed una tabella di marcia ampia, pensata per ritmi turistici. E’ possibile scegliere tra due percorsi, uno lungo di circa 42 km e uno breve di circa 27 km. Ogni partecipante riceve 4 ticket da utilizzare (“spendere”) liberamente presso le tappe enogastronomiche lungo il percorso (i ragazzi sotto i 15 anni, a prezzo ridotto, ricevono 3 ticket).

Lungo il percorso è prevista anche qualche “sosta acqua” e soste culturali (il tema 2019 è: “Musei e musei diffusi”).

Le portate sono: antipasto, primo, secondi, contorni e dolci. La frutta è offerta all’arrivo.

Consigli utili: la pedalata è aperta a tutti, ma si richiede un minimo di preparazione per l’escursionismo in bicicletta. Sono particolarmente adatte le biciclette da trekking, le city bike e le mountainbike, ma non le bici da corsa. Molto importante la cura del proprio mezzo.

Orari: Partenza percorso lungo dalle 10,00 alle 11,30. Partenza percorso corto dalle 10,30 alle 12,00.

Noleggio bici: è possibile noleggiare su prenotazione.

Costi di partecipazione: € 25 (sono comprese 5 portate lungo il percorso, il kit di partenza con l’occorrente per seguire il percorso, l’itinerario in autonomia con cartelli segnaletici, l’assistenza telefonica e meccanica, il premio finale per ogni coppia/famiglia o singola persona).

Per i ragazzi sotto anni 15 il costo è di € 15 (4 portate, idem il resto).

Info e iscrizioni:

La LibEreria nella Bottega del Romeo

piazza san Martino 63

21027 Ispra (VA)

tel 348 8516760

lalibereria@bottegadelromeo.com