Una mattina in brughiera con aviatori, contadini e astronomi

Una mattina in brughiera, per una visita guidata con il Centro Parco Dogana Austroungarica.

L’appuntamento è per domenica 30 giugno 2019, dalle ore 10.00.

«Accompagnati da una guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino andremo alla scoperta di questo percorso su strada sterrata e pianeggiante tra via Gaggio e la brughiera con partenza ed arrivo presso il Centro Parco Ex Dogana. Durante il percorso si racconterà del paesaggio della brughiera recante i segni inflitti nel corso del tempo dalle vicende storiche che vi si sono susseguite: eserciti in battaglia, scienziati impegnati a tracciare basi cartografiche, aviatori e contadini».

La durata del percorso è di 2 ore, la lunghezza di 4 km circa.

All’ultima domenica del mese il Centro Parco propone anche il brunch, sempre negli spazi dell’ex Dogana. Le info qui.