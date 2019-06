Nasce in Parlamento il nuovo Intergruppo Aerospazio a vocazione varesina

Nasce in Parlamento il nuovo Intergruppo Aerospazio. Si occuperà di un settore che da lavoro a 45mila persone e attiva una filiera di circa 7mila piccole e medie imprese di assoluta eccellenza, arrivando a generare un indotto occupazionale di quasi 160mila addetti.

Proprio per assicurarsi e accrescere questa tradizione italiana e varesotta, in uno scenario mondiale di crescente competitività nel settore, occorre che l’intero apparato legislativo mantenga un focus costante sull’argomento.

«Per questo motivo ho organizzato alla Camera dei deputati un primo incontro sul settore aerospaziale – racconta il deputato M5s Nicolò Invidia -. Hanno partecipato 50 tra stakeholders del settore, parlamentari di tutti i partiti e figure centrali dell’aerospazio tra le quali il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia. A conclusione dell’incontro, assieme ai colleghi di maggioranza e opposizione, che ringrazio, abbiamo quindi costituito l’Intergruppo Aerospazio, che diventerà il luogo prediletto nel parlamento dove sviluppare proposte legislative su questo settore così importante, anche per la provincia di Varese. Inoltre, sono contento che tra i primi firmatari ci sia anche il collega Bianchi».

A firmare la lettera che invita altri colleghi ad aderire sono stati, appunto, Matteo Bianchi (deputato Lega), Roberto Paolo Ferrari (deputato Lega), Benedetta Fiorini (deputata per Forza Italia), Paolo Formentini (deputato per la Lega), Niccolò Invidia (deputato M5S), Ylenja Lucaselli (deputata per Fratelli d’Italia), Angela Masi (deputato M5S), Anna Laura Orrico (deputata M5S), Alberto Pagani (deputato Pd), Isabella Rauti (senatrice Fratelli d’Italia) e Giovanni Russo (deputato M5S). Aderiscono inoltre Maria Tripodi (deputato Forza Italia) e Vito Vattuone (senatore per il Pd).

«A Varese abbiamo una tradizione importante legata al settore aerospaziale – ha spiegato il leghista Matteo Bianchi intervenendo alla prima seduta -. Questo intergruppo può essere uno strumento utile a corollario di ciò che sta portando avanti la presidenza del Consiglio con Giancarlo Giorgetti. Questa attività, inoltre, deve innestarsi con il programma Luna 20-24 annunciato da Trump negli Stati Uniti che dobbiamo tentare come sistema Italia di giocarci fino in fondo».

Nella scorsa legislatura, grazie al lavoro dell’Intergruppo aerospazio, il Parlamento ha approvato la Legge n. 7/2018 sulle Politiche spaziali e aerospaziali che delega la direzione e coordinamento alla Presidenza del Consiglio ed istituisce il Comitato interministeriale (COMINT) con il compito di definire gli indirizzi del Governo in materia.

«Ciò è stato determinante nella messa a punto del “Piano Strategico Space Economy” e di altri importanti interventi – conclude l’M5s Invidia -. Alla luce di questo ottimo ecosistema dell’esecutivo, credo e crediamo che sia necessario che il Parlamento, come nella scorsa legislatura, rigeneri la propria attenzione verso l’aerospazio, così da assicurare e proteggere in tutte le sedi Istituzionali il ruolo di primo piano che l’Italia occupa».