Il nuovo percorso vita al parco Aquilone

Nuovo percorso vita al Parco Aquilone di via Petrarca.

Galleria fotografica Saronno, percorso vita al parco Aquilone 4 di 8

Le opere consistono nella demolizione della recinzione in pali e rete metallica esistente intorno a due dei tre campetti da calcio, compresa rimozione dei cancelli di accesso ai campi. Compresa anche la sostituzione di una vecchia altalena ormai obsoleta, con una nuova, dotata di pavimentazione antitrauma in ghiaietto pisellino lavato.

Tra le opere c’è la realizzazione di un nuovo percorso in calcestre di collegamento delle varie postazioni, larghezza minima mt 1.5. Fornitura e posa in opera di n. 8 postazioni di percorso vita, in legno, compresa relativa cartellonistica esplicativa.

Nella planimetria sono individuati in rosso il nuovo percorso in calcestre e le otto postazioni del percorso vita. Sono individuate in giallo le recinzioni e le porte da calcetto da demolire.

Importo totale €. 24.575,00