Che pizza, il giovedì sera in centro a Busto

Quello del 27 giugno sarà un giovedì sera particolarmente ricco di appuntamenti. Come tutti i giovedì, nell’ambito di Busto Estate, il contenitore degli eventi estivi organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con tante realtà del territorio, tani eventi in centro per tutte le età e per tutti i gusti all’insegna della cultura, della musica, del buon cibo e dello shopping sotto le stelle.

Piazza Santa Maria farà da cornice ai maestri pizzaioli della pizzeria La Piazzetta che a partire dalle ore 18.00 inviteranno a degustare pizze margherita appena sfornate e dalle 19.30 si esibiranno in tre spettacoli di pizza acrobatica. Saverio Labate (pluripremiato pizzaiolo di Sacconago) e i suoi amici del Team tricolore, maestri pizzaioli di livello nazionale e internazionale, si esibiranno in un cooking live show direttamente in piazza a partire dalle ore 18.00. Oltre a poter degustare le pizze margherita appena sfornate, non mancherà la possibilità di assistere a tre spettacolari esibizioni del team che è anche campione di pizza acrobatica! A scaldare l’atmosfera penserà la musica di un professionista con esperienze radiofoniche, Dj Silvio.

“Un evento che non mancherà di stupire e di portare tanta gente in centro – afferma l’assessore al marketing Paola Magugliani – l’interesse per il cibo e la gastronomia è sempre più ampio e lo spettacolo di pizza acrobatica farà la sua parte: sarà certamente una serata molto divertente, all’insegna de #ilbellodiovivereabusto”. La pizza è il prodotto italiano più conosciuto e diffuso al mondo, è la nostra eccellenza. Sono i nostri punti di forza a rendere il nostro un Paese unico. E con questa serata voglio valorizzarli anche a Busto”.

Alle 20.30 in piazza san Giovanni prenderà il via la seconda tappa della “Caccia ai tesori di Busto”, organizzata dall’Amministrazione comunale con Distretto del Commercio, Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni pronti a scoprire i tesori nascosti tra i negozi e le bellezze architettoniche nel cuore della città.

Alle 21.00, sempre in piazza san Giovanni, andrà in scena Gran Galà di danza a cura dei ragazzi della scuola Asd Flamboyan.

Sempre alle 21.00, gli atleti e gli insegnanti della Palestra Fiori di Loto di Borsano si esibiranno, invece, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Si segnala, sempre nell’ambito di Busto Estate, l’incontro alle 21 a Villa Calcaterra dell’associazione Caffè Letterario dal tema “Dalla Psichiatria alla Neuropsicologia infantile” a cura di Christian Grassilli e Gaspare Palmieri.

Sempre nell’ambito di Busto Estate, alle 18.00, alla Bottega Artigiana di via Zappellini, è in programma l’assegnazione del “Premio Echidonna 2019” all’attrice Claudia Donadoni.