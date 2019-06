Police rescue race 2019: ci sono anche atleti varesini

Una squadra dei carabinieri di Varese ed una del 7° reggimento carabinieri “Trentino-Alto Adige” di Laives, parteciperanno il 22 giugno 2019 alla seconda edizione dell’evento sportivo tra Forze dell’0rdine, Police rescue race 2019.

Nell’ambito delle iniziative volte ad rafforzare la cooperazione internazionale tra le Forze di Polizia italiane e quelle della Confederazione Elvetica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Varese con una squadra di miliari dipendenti, il 22.06.2019 parteciperanno alla “Police Rescue Race 2019” a Mendrisio. La competizione vedrà la partecipazione delle Polizie svizzere (guardie di confine, pompieri, protezioni civili) e forze dell’ordine italiane ed è organizzata dalla Polizia cantonale del Ticino.

Già nel 2017, questi enti si sono confrontati nella prima edizione della Police Rescue Race, una gara sportiva aperta a tutte le organizzazioni. Visto il successo della passata edizione, quest’anno la Polizia Cantonale del Ticino con le forze di Polizia italiane propone la seconda edizione con le seguenti competizioni sportive: Gara di corsa a staffetta su un percorso di 31 km su territorio in parte svizzero e in parte italiano che impegna podisti, ciclisti, in “rampichino”, nuotatori e, per le organizzazioni armate, anche tiratori. I territori italiani interessati al passaggio sono a ridosso del confine con il Monte Pravello, il Monte Orsa, Besano (VA) via Fornaci, via Bellotti, via Novellina e Porto Ceresio centro.

Per l’Arma dei Carabinieri parteciperanno due squadre provenienti, una dal Comando Provinciale di Varese e l’altra dal 7º Reggimento Carabinieri “Trentino-Alto Adige”, con sede a Laives (BZ):

Per il comando provinciale di Varese gli atleti sono:

Luogotenente Marco Cariola (comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino) – specialità tiratore; Maresciallo Maggiore Merchiorre (Rino) Cordaro (Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino) – specialità podista; Maresciallo Ordinario Raffaele Gueli (stazione Carabinieri di Malnate) – specialità nuoto; Brigadiere Capo (in congedo) Raffaele Donadio – specialità Mountain bike; Vice Brigadiere Alfredo D’Amato (stazione carabinieri di Castelveccana) – specialità podista; Appuntato Sc. Giovanni Noto (Centrale Operativa di Varese) – specialità Mountain bike.

Per il 7° Reggimento Carabinieri di Laives gli atleti sono: