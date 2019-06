A quattordici anni nel “bosco dello spaccio”

Nella giornata di martedì 11 giugno 2019 gli agenti Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Varese, insieme a personale del Commissariato Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio e a cinque pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Milano, ha effettuato un controllo nelle aree boschive del “Parco Rugareto”, attorno ai Comuni di Cislago-Gerenzano-Gorla Maggiore/Minore-Marnate-Castellanza-Rescaldina.

Com’è prassi, il personale in abiti civili, effettuava una serie di monitoraggi dei diversi ingressi del citato parco, al fine di individuare quale, in quel momento, venisse utilizzato dai “clienti” per raggiungere i presunti spacciatori attestati all’interno della boscaglia. Tale attività portava il personale della Polizia di Stato a concentrarsi nella porzione boschiva adiacente la zona industriale di Castellanza, in quanto in quel punto venivano notati alcuni tossicodipendenti, in parte appiedati ed in parte in bicicletta, addentrarsi nel parco. In tale frangente giungeva sul posto un gruppo di 5 ragazzi, che si addentravano nel parco.

Dopo diversi minuti, due di questi riuscivano sulla strada principale e, una volta raggiunti, venivano fermati e sottoposti a controllo di Polizia. Due di essi risultavano in possesso di alcuni grammi di hashish, per uso personale, ma, purtroppo risultavano anche avere una giovanissima età di appena 14 anni, mentre gli altri tre soggetti, poi identificati per due maggiorenni e un sedicenne, intenti a prepararsi una dose di cocaina da fumare insieme, venivano sottoposti a controllo personale dal quale si evinceva che uno dei due maggiorenni era in possesso di una ventina circa di grammi di hashish, mentre il sedicenne veniva trovato in possesso di circa dieci grammi di hashish e una dose di cocaina. Per quanto sopra gli Agenti di Polizia denunciavano in stato di libertà il maggiorenne per il reato di spaccio di hashish, con l’aggravante di averlo ceduto a minori, mentre, per i due quattordicenni e il sedicenne è scattata la segnalazione alla locale Prefettura. Medesimo provvedimento è stato adottato anche nei confronti di un quarto soggetto, maggiorenne, fermato all’uscita del medesimo bosco e trovato in possesso di stupefacente per uso personale.

L’operazione di Polizia, nel suo intero, ha portato anche al controllo di 40 soggetti e 30 autoveicoli. Nelle ultime settimane è stato anche arrestato in flagranza un cittadino Tunisino, L.M. di anni 27, risultato, poi, destinatario di due Ordinanze di custodia Cautelare in carcere, sempre per reati inerenti gli stupefacenti.