Quegli strani puntini luminosi

Buongiorno

La sera di sabato 22 giugno alle 23.15 nel cielo sopra Monvalle (Varese) abbiamo visto uno sciame di luci, circa un centinaio, attraversare il cielo: provenivano da ovest e sono andate verso nord-est, scomparendo poi nell’infinito.

Erano tutti puntini luminosi tondi e tutti della stessa dimensione, mantenevano la stessa distanza, come se fossero in formazione, non sappiamo cosa fossero, di sicuro non erano lanterne cinesi, né stelle, né aerei.

Avevano un’altezza superiore a quella degli aerei; in quel momento abbiamo avvistato anche un satellite, ma queste luci erano ben più alte e luminose. A d avvistare il fenomeno eravamo una decina di persone. Cosa può essere!

Qualcuno di voi le ha viste?

Grazyna Nazim