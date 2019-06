Racconti nel bosco: Donatello il pipistrello

Il Parco dei Mughetti, grazie al contributo dell’associazione “Amici del Bosco” di Origgio, propone per domenica 16 giugno una passeggiata ludica nel Bosco Borromeo.

Ritrovo alle ore 18.00 a Origgio, in fondo alla Via I Maggio. Sarà un’escursione di circa due ore adatta a bambini e famiglie, guidata da simpatici educatori che proporranno giochi a tappe seguendo un racconto sul mondo dei pipistrelli.

L’iscrizione, gratuita, dovrà avvenire via e-mail (info@parcomughetti.it) o via telefono (02-96951181), per un limite massimo di 30 bambini partecipanti. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.