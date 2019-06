I ragazzi delle scuole esplorano e promuovono i tesori della Valceresio

Si è concluso il progetto “Esplorando i beni del nostro territorio” che ha visto la collaborazione tra il Museo Insubrico di storia naturale di Clivio e Induno e un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di Saltrio, condotto dalla professoressa Damiana Festa.

I ragazzi hanno presentato alla coordinatrice del museo, la dottoressa Debora Lonardi, al sindaco Peppino Galli, e alle guide del Monte San Giorgio Donatella, Emanuele e Francesca, il loro lavoro: un sito internet interamente dedicato al museo ed una brochure in italiano e in inglese per invitare i loro coetanei a visitare gli importanti reperti presenti nel museo di Clivio.

I ragazzi questa mattina per il loro impegno e per il bel lavoro svolto hanno ricevuto un attestato di merito da parte del Comune di Clivio firmato dal sindaco.

La dottoressa Lonardi e la professoressa Festa hanno assicurato che la collaborazione tra comune di Clivio e l’Istituto comprensivo Martino Longhi di Saltrio, già attiva da tempo, continuerà anche nei prossimi anni.