A Clivio si torna negli anni ’60: musica e immagini con il Borgo Musicale
Domenica 24 maggio alle 20.30 all’auditorium di via Trentini una serata dedicata agli anni '60 tra esibizioni vocali e videoproiezioni
Una serata tra musica e immagini per rivivere le atmosfere degli anni ’60. È in programma domenica 24 maggio alle 20.30 all’auditorium del Borgo Musicale di Clivio, in via Trentini 31, lo spettacolo “Anni ’60 – un viaggio tra musica e immagini”.
Sul palco si alterneranno le voci di Patrizia Caproni, Lorenzo Caiani, Marta Rocchi, Evelyn Rossetti, Monica Rossi, Marco Scarpazza e Marilena Trezzi. L’accompagnamento al pianoforte e ukulele sarà affidato a Yasmine Zekri, mentre le videoproiezioni saranno curate da Luca Barbieri.
L’iniziativa, organizzata dal Borgo Musicale, proporrà un percorso musicale dedicato agli anni Sessanta attraverso canzoni e immagini ispirate al decennio.
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