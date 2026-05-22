A Clivio si torna negli anni ’60: musica e immagini con il Borgo Musicale

Una serata tra musica e immagini per rivivere le atmosfere degli anni ’60. È in programma domenica 24 maggio alle 20.30 all’auditorium del Borgo Musicale di Clivio, in via Trentini 31, lo spettacolo “Anni ’60 – un viaggio tra musica e immagini”.

Sul palco si alterneranno le voci di Patrizia Caproni, Lorenzo Caiani, Marta Rocchi, Evelyn Rossetti, Monica Rossi, Marco Scarpazza e Marilena Trezzi. L’accompagnamento al pianoforte e ukulele sarà affidato a Yasmine Zekri, mentre le videoproiezioni saranno curate da Luca Barbieri.

L’iniziativa, organizzata dal Borgo Musicale, proporrà un percorso musicale dedicato agli anni Sessanta attraverso canzoni e immagini ispirate al decennio.