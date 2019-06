S. Anna, in Valcuvia una chiesa ritrovata

Il mio viaggio inizia nel 1998, anno in cui decido da Milano di andarmene in Brasile: lì da fare ce n’è parecchio. Così nel 2000 fondo un’Associazione per aiutare i bambini di favela a riscattarsi attraverso lo studio e la libera espressione dell’arte, in modo particolare il mosaico.

Galleria fotografica La Chiesa di S. Anna in Valcuvia 4 di 8

Nel 2005 l’associazione che chiamo “Meu Brasil” (e non potrebbe essere altrimenti) diventa una Onlus in Italia e una ONG in Brasile: sono anni di lavoro in Chiese disadorne rese vive dai nostri grandi mosaici colorati, di grande caldo e di grande esperienza umana che millecinquecento alunni portano con sé.

In uno dei miei viaggi di ritorno in Italia, un giorno di un paio di anni fa, mi ritrovo davanti al pronao che rende leggera questa piccola chiesa dimenticata, so che la conosco da quando ero giovane e che non avrei mai immaginato di ritrovarla nella mia vita. Eppure.

S. Anna merita un restauro, merita che il colore degli affreschi interni torni a essere brillante.

Ecco, appunto, la storia si ripete. Come in Brasile, anche qui mi viene in mente un riscatto attraverso l’espressione artistica: useremo gli spazi attigui alla Chiesa vera e propria per fare un laboratorio di mosaico.

Trasmesso il mio entusiasmo per il Complesso monumentale al Comune di Cuveglio con l’allora Sindaco il Dott. Cav. Giorgio Piccolo, questo pensiero si concretizza in un primo corso nel 2018 a cui partecipano 24 alunni e in un secondo corso del 2019 con 22 persone, di cui due uomini.

Qui fa fresco e si tratta di riscattare un luogo dimenticato, ma ugualmente ritengo questo un servizio alla comunità. Per cui si decide, che per chi ha frequentato i corsi rimarranno a disposizione gli spazi per continuare a lavorare in tutta autonomia. Il ricavato dalla vendita dei mosaici servirà ed è servito per l’acquisto del materiale per poterne realizzare altri e chi vuole tenersi il proprio mosaico fatto durante i corsi dovrà comunque acquistarlo: lo scopo dell’iniziativa è arricchire la mente e creare tempo di qualità.

Un messaggio che vorrei fosse letto da tutti, perché sarebbe nelle nostre intenzioni creare pannelli in mosaico con cui arredare le strade di Cuveglio, con il vaglio ed il controllo del Comune.

Nel frattempo S. Anna ha già ospitato concerti di musica e presto ospiterà mostre, poesie e presentazioni di libri.

La tecnica del mosaico che le ha ridato vita verrà utilizzato anche nel grande prato sottostante per rivestire panche, tavoli e arredi da giardino, così la Valcuvia omaggerà Gaudì con un piccolo parco Guell.

Intanto nella Chiesetta di Sant’Anna, venerdi 7 giugno alle ore 21,00 si terrà un concerto di chitarra classica di Clara Ciliberti e dopo il concerto un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti che, se vorranno, lasceranno un loro segno tangibile che servirà per l’acquisto dei materiali necessari per la prosecuzione del laboratorio e collaborare con le spese di manutenzione come riscaldamento e energia.