Il saluto di Mister Antonelli all’Union Villa

I playout hanno condannato l’Union Villa Cassano alla retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione. Un duro colpo per la società cassanese, alla finestra per l’evolversi della vicenda Varese, che potrebbe riportare l’Union in categoria, riammettendola al campionato nel caso i biancorossi non riuscissero a iscriversi.

Intanto qualcosa cambia nei quadri societari. L’allenatore Gianluca Antonelli ha accettato la corte dell’Ardor Lazzate, rimanendo così in Eccellenza alla guida di una squadra ambiziosa.

Prima di lasciare Cassano Magnago il tecnico ha però voluto ringraziare e salutare con una lettera: