“Sarò sindaco anche di chi non mi ha votato”

«È con emozione e orgoglio che mi trovo davanti a voi. Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno scelto di nuovo: sarò sindaco di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Ringrazio la mia famiglia, mio marito, mia sorella i miei suoceri Sergio e Marilena. Non dimentico neppure l’autorevolezza dell’opposizione: invito tutti alla collaborazione, a mettere da parte il livore della campagna elettorale e a lavorare per il bene del paese. La buona politica è nell’interesse dei cittadini. Rendiamo Bodio Lomnago un comune in cui sia bello vivere».

Così Eleonora Paolelli ha aperto il suo secondo mandato da sindaco. In una sala affollata si sono svolte le formalità di rito di insediamento del nuovo consiglio comunale che è così composto: nella maggioranza Giorgio Sassi, vicesindaco, Bruno Palmieri, Roberto Merletto, Giuseppina Lo Vecchio, Matteo Capuzzi, Desirée Turconi, Luigi Gianfrate. All’opposizione: Angela Daverio, Paola Bielli, Giorgio Maran.

Pochi scambi con la minoranza su due temi: le spese del personale, che secondo Paola Bielli non sono diminuite come asserito in uno degli ultimi consigli comunali e la destinazione del gettone di presenza dei consiglieri. La maggioranza ha proposto che nessuno percepisca rimborsi; l’opposizione avrebbe voluto che si investisse la piccola somma, poco più di 9 euro a gettone, in un fondo da destinare a chi organizza attività sportive. Si è optato per un impegno più consistente nella voce di bilancio.

Queste invece la distribuzione delle deleghe: al sindaco è andato Bilancio e Programmazione, Ambiente ed Ecologia, PGT, Verde pubblico e manutenzioni, Bandi, Coinger, Promozione dell’ente, Trasparenza ed educazione alla costituzione, Innovazione e informatizzazione dell’ente, cimiteri.

Il vicesindaco Giorgio Sassi si occuperà dei rapporti con gli Enti Locali, Associazione Comuni Rivieraschi, Cultura e tradizioni; Bruno Palmieri è assessore alle Politiche giovanili, all’attuazione del programma elettorale, Sport e Consorzio Valbossa; al capogruppo Matteo Capuzzi vanno le Politiche Territoriali, politiche sociali, rapporti con parrocchia e oratorio. Roberto Merletto, “mister preferenze” con 71 voti si occupa di Polizia Locale, Protezione Civile, Associazione Guardia Fuochi, associazioni del paese.

Giuseppina Lo Vecchio ha le Politiche per l’infanzia, l’istruzione e la famiglia; Desirée Turconi ha la delega di Servizi alla persona e alle Politiche per gli anziani. A Luigi Gianfrate è andata invece la delega per le relazioni con i cittadini e i rioni e il “benessere”, ovvero la promozione e la gestione degli eventi e della manifestazioni che verranno organizzate sul territorio.

