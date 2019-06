Scatta a Villa Toeplitz l’operazione “Salva Anfibi”

Quattro associazioni insieme per insegnare in un pomeriggio, a grandi e piccini, a rispettare anche gli anfibi “urbani”, come quelli che crescono e si riproducono nelle vasche dell’immensa fontana di Villa Toeplitz.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno alle ore 16 nel parco della grande Villa di Sant’Ambrogio (ingresso da via del Casluncio), dove gli esperti accoglieranno i partecipanti per guidarli alla scoperta dei piccoli anfibi che popolano le vasche e il parco di Villa Toeplitz, mostrando quali specie sono presenti e perché è importante preservarle, senza mai catturarle né toccarle.

Durante l’incontro si spiegherà il loro incredibile ciclo vitale e per quali motivi è stato attivato un progetto di conservazione per tutelare la loro presenza all’interno del parco.

L’iniziativa è promossa da Lipu (Lega italiana protezione uccelli), Legambiente, Gev (Guardie ecologiche volontarie) e Wolf Royal Rangers in collaborazione con il Comune di Varese nel quadro di ristrutturazione del Parco.

La partecipazione è per tutti gratuita.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: varese@lipu.it oppure 347 1132164.