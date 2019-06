A scuola con Coinger, ecco le classi vincitrici del premio Ballerio 2019

Consegnati lunedì pomeriggio alla Scuola Primaria “Manzoni” di Venegono Inferiore gli “Ecoassegni” del Premio Ballerio 2019 relativi alle campagne di educazione ambientale svoltesi durante l’anno scolastico 2018/2019.

Sei – in totale – le classi premiate tra le primarie e le secondarie di primo grado che hanno partecipato ad “Ecogame”, gioco interattivo dedicato alla tutela dell’ambiente, quest’anno incentrato sugli argomenti della cosiddetta Agenda Onu 2030: al primo posto della classifica riservata alle elementari, la 2^A della “Manzoni” di Venegono Inferiore; al secondo posto, invece, la 2^ della “Cesare Battisti” di Oggiona con Santo Stefano; terza, infine, la 2^C della “De Amicis” di Vedano Olona.

Per quanto riguarda i primi tre piazzamenti riservati alle scuole medie, incetta di premi per la “Fermi” di Sumirago: ad imporsi è stata la 3^B, secondo posto per la sezione 2^B mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla 2^A. Il valore dei premi consegnati per il progetto “A scuola con Coinger” è stato di 3.000€.

Su quarantatré plessi situati all’interno del Bacino dei Comuni Coinger, ben ventidue hanno partecipato al progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole e ormai giunto alla sua terza edizione: trentatré le classi iscritte, ventisette appartenenti alla scuola primaria e sei appartenenti alla scuola secondaria per un totale di 640 alunni partecipanti.

«Una giornata che ormai è diventata tradizione nel ricordo di Giovanni Ballerio – ha esordito così l’attuale Presidente dell’Assemblea dei Soci Giorgio Ginelli, ricordando proprio l’ex Presidente dell’Assemblea dei Comuni di Coinger – una personalità di spicco e un punto di riferimento per la società dal 1995 al 2006. Un premio d’onore attribuito alle primarie e alle secondarie di primo grado per quanto riguarda l’attività di conoscenza e apprendimento delle tematiche di quella che è oggi l’economia circolare, ovvero la capacità per le nostre giovani generazioni di muoversi nella direzione di avere un ambiente migliore attraverso il rispetto, che fondamentalmente viene dalla raccolta di rifiuti fatta in maniera sensibile e ottimale e che punta – soprattutto – sulla differenziata. Questa è anche la mission di Coinger, che, oltre ad operare in un’attività di carattere pubblico – con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti – negli ultimi anni ha anche cercato di porsi come obiettivo il rispetto e la tutela ambientale. Naturalmente, per noi, è importante farlo partendo dai nostri cittadini più giovani, ed è per questo motivo che è sempre più importante avere la collaborazione degli istituti scolastici per formare coloro che tuteleranno il nostro futuro».

Soddisfatto anche l’Amministratore Unico di Coinger Fabrizio Taricco: «Venegono Inferiore ha fatto il suo ingresso in Coinger solo dopo la scomparsa del signor Ballerio. Negli anni della sua presidenza, e nello specifico a partire dal 2003, proprio grazie a lui, è stata avviata la presenza di Coinger nelle scuole con laboratori ed attività come questa. In questi sedici anni sono stati moltissimi gli alunni che hanno partecipato alle nostre iniziative ed è proprio per questo che crediamo e continuiamo a credere nelle scuole e nella nostra presenza educativa all’interno dei plessi scolastici».

Al termine dei due interventi, Paola Rossi – commerciale e responsabile dei progetti di Achab – ha illustrato, davanti agli oltre cinquanta presenti, i risultati del progetto “A scuola con Coinger” (il file è in allegato) dell’anno scolastico 2018/2019.

Prima delle premiazioni, l’intervento dell’autore Guido Quarzo, che ha parlato di educazione alla lettura e alla narrativa di temi ambientali e come i racconti possono inserirsi in questi contesti.

A consegnare gli assegni alle classi vincitrici, l’assessore alle politiche sociali ed educative Fernanda Pozzi di Sumirago, il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio, l’assessore all’ecologia di Venegono Inferiore Antonio Germanò e la vedova Ballerio, Giuseppina Sciandra.