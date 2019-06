Self publishing e case editrici: chi ha la meglio?

Negli ultimi anni, l’editoria sta vivendo un periodo di forte crisi, al contrario del self publishing che sta prendendo sempre più piede, specialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo cambio di tendenza si è verificato soprattutto per una questione di tipo economico. Infatti, l’autopubblicazione, scavalcando gli editori, permette di avere maggiori introiti.

Inoltre, garantisce una maggiore libertà di pubblicazione e di non dover sottostare a quanto stabilito dalle case editrici. Molti editori hanno gettato fango sul questa innovativa forma di editoria, affermando che porta a distribuire testi poco validi. In realtà, ciò non è vero, anche perché chi pubblica ha tutto il desiderio di far fruttare il proprio lavoro. Del resto, se qualcosa non piace non vende, in quanto sono i lettori ad avere, come sempre, l’ultima parola.

É importante sottolineare che l’autopubblicazione non è una scorciatoia, in quanto chi è a capo del progetto di un libro deve occuparsi di ogni aspetto relativo alla creazione ed alla distribuzione: editing, impaginazione, copertina, pubblicazione, formato e così via. Ciò vuol dire investire denaro e tempo. Tuttavia, se si procede nel modo corretto è possibile monetizzare velocemente.

Fare self publishing nel modo corretto: cosa è necessario sapere?

Per guadagnare in maniera rapida con il self publishing non è possibile improvvisare o muoversi alla cieca, ma è necessario avere le idee chiare e conoscere alcune nozioni fondamentali. Del resto, soprattutto in Italia, il mondo dell’autopubblicazione è ancora poco conosciuto ed è facile commettere errori, che potrebbero rivelarsi fatali.

Sicuramente, negli ultimi anni, visto l’interesse crescete che le persone hanno manifestato nei confronti di questa nuova forma di editoria, sono sorti corsi di ogni tipo. Quasi nessuno, però, si è dimostrato veramente valido. Fortunatamente, chi vuole approcciarsi con serietà al mondo dell’autopubblicazione può contare sul corso Alessandro Arnao Self Publishing, poiché propone l’unico programma in Italia esaustivo ed appositamente studiato per accompagnare gli allievi a creare un business a 6 cifre.

Infatti, Alessandro Arnao, il massimo esperto di self publishing attualmente in circolazione, è l’unico che ha compreso l’importanza di fare autopubblicazione su Amazon.com, in lingua inglese, poiché il mercato anglofono è quello con più alta potenzialità. Come mai? Semplicemente perché i clienti potenziali sono più di 1 miliardo, contro quelli di Amazon.it, che sono circa 15 milioni.

Futuro dell’editoria tradizionale: positivo o negativo?

Visto l’interesse crescente per il self publishing, in molti si stanno interrogano in merito al futuro dell’editoria tradizionale. Difficile dirlo con certezza. Tuttavia, sembra abbastanza chiaro il fatto che se non si verificherà una vera e propria svolta, sempre più persone cercheranno di puntare all’autopubblicazione.

Del resto, i self publishers, se formati correttamente, hanno maggiori possibilità di guadagno e di soddisfazione personale. Ed è proprio questo che cerca di fare Alessandro Arnao con la sua Accademia del Self Publishing, una realtà aperta di recente per dare a tutti la possibilità di migliorare la propria vita. Gli allievi, anche una volta terminato il corso continuano ad essere seguiti, in modo da riuscire a mettere in pratica quanto imparato al meglio.

Certo, non deve mancare l’impegno, in quanto, come già spiegato in precedenza, non è possibile avere successo in questo campo senza curare le pubblicazioni e ricercare gli argomenti che attraggono maggiormente i lettori. Tuttavia, gli introiti che si possono raggiungere sono davvero elevati. É possibile reperire maggiori informazioni anche su Facebook e su YouTube.