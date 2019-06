Si ribalta un’auto, muore un uomo di 69 anni

L’incidente è avvenuto tra sabato 1 e domenica 2 giugno pochi minuti dopo la mezzanotte: un’automobile si è ribaltata provocando il ferimento di tre persone e il decesso di un uomo di 69 anni.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara ma l’impatto si è verificato in via Bonacalza, dove sono accorse due ambulanze e l’automedica insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.

Nell’incidente sono state coinvolte due automobili e uno scooter. Al termine dell’intervento dei soccorsi il bilancio drammatico: l’uomo è morto sul colpo mentre si segnalano altri due ricoveri in codice giallo all’ospedale di Gallarate.