Ubriaco dà in escandescenza, denunciato

Poco prima dell’una della notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta presso l’area di “Malpensafiere”, dove è da poco iniziata la manifestazione denominata “LatinFiexpo” che, ogni notte, richiama numerose persone.

Qui era scoppiato un piccolo tafferuglio tra un gruppo di avventori che, ubriachi, erano già stati separati ed allontanati.

Uno di loro tuttavia, un venticinquenne romeno con precedenti, ha tentato di rientrare nell’area del festival attraverso un altro varco d’accesso, venendo però respinto dagli addetti alla sicurezza che lo hanno riconosciuto.

A quel punto gli agenti della volante lo hanno avvicinato per calmarlo ma per tutta risposta il soggetto ha scagliato a terra la bottiglia di birra che aveva in mano e, gridando, pretendeva di entrare per regolare i conti con non meglio indicati “latini”.

Poiché ovviamente i poliziotti lo trattenevano, il romeno ha prima cercato di eluderne il controllo superandoli per poi, vista l’inutilità del suo gesto, mettersi in posizione di “guardia” come un puglie e tentare di colpire con dei pugni gli agenti, non riuscendovi anche per le sue precarie condizioni.

Gli operatori della volante tuttavia, per ridurlo all’impotenza senza che nessuno si facesse male, hanno utilizzato lo spray all’ “oleoresin capsicum” in dotazione, costringendo l’energumeno a fermarsi, accompagnandolo in Commissariato.

Il giovane è uscito dagli uffici di via Foscolo con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e il divieto di tornare a Busto Arsizio per tre anni.