Un caffè con… Gianluigi Genoni: “Camminare in modo consapevole”

Primo appuntamento dell’estate 2019 all’Università del Melo, mercoledì 5 giugno alle ore 15.00 nella Sala Planet, in via Magenta 3 a Gallarate.

L’incontro della serie Un caffè con… sarà dedicato al tema “Camminare in modo consapevole”, grazie alla partecipazione come ospite di Gianluigi Genoni, direttore tecnico per l’associazione sportiva Salus Group ASD con sede a Samarate, istruttore di Nordic Walking iscritto all’Albo Nazionale riconosciuto dal CONI.

“Con l’inizio della stagione estiva, che induce maggiormente a compiere piacevoli passeggiate e escursioni nella natura, l’incontro sarà un’occasione importante per dialogare a proposito dei benefici della prevenzione e del benessere psicofisico. Anche in età adulta, infatti, la rieducazione ad una corretta postura nella camminata e ad affrontare attività sportive in modo consapevole, ascoltando il proprio corpo e i messaggi che ci manda, prima di arrivare a superare i propri limiti, permette di aumentare l’attenzione rivolta all’eventuale insorgere di patologie serie”.

L’ingresso all’incontro è, come di consueto, libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it