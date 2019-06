Un corso per nonni tecnologici a Villa Calcaterra

Nei prossimi giorni prenderà il via un ciclo di incontri gratuiti sull’utilizzo degli strumenti informatici dedicati agli anziani e alle persone che, per svariati motivi, non sono in grado di gestire le pratiche burocratiche che richiedono l’uso della tecnologia.

Non sarà un vero e proprio corso di informatica, ma incontri su argomenti di informatica di base utili a fornire indicazioni a tutte quelle persone che non hanno la fortuna di avere figli o nipoti che possano dare un minimo di supporto.

“Si va sempre più verso un mondo fatto di tecnologia ed è importante che nessuno resti indietro” afferma il sindaco Emanuele Antonelli che invita le associazioni più vicine al mondo degli anziani a diffondere l’iniziativa.

Grazie all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, gli incontri si svolgeranno a luglio nell’aula attrezzata di Villa Calcaterra (via Magenta 70) nei giorni 9, 11, 16, 18, 23 e 25 luglio, dalle 15.00 alle 16.00, con la possibilità di rimanere a scuola qualche minuto oltre l’orario per potersi esercitare.

Non ci sarà bisogno di formalità alcuna, occorrerà unicamente presentarsi per passare qualche ora in modo utile, per sentirsi persone “diversamente giovani” e sempre più integrate in un mondo ormai dominato dalla tecnologia.