Un logo per la scuola media di Buguggiate. Lo hanno creato Ilya Gupalov e Davide Bernasconi che frequentano la classe 2 B: rappresenta la scuola con un sole che sorge sullo sfondo. Il concorso ha coinvolto tutti gli alunni della scuola media intitola a Don Franco Pozzi. Oltre duecento gli elaborati che il professore di educazione artistica Marano, insieme ai colleghi, ha valutato per poi sceglierne una dozzina e di questi i tre che sono risultati vincitori.

È stata una cerimonia emozionante quella organizzata per premiare gli elaborati, non solo perché si è svolta al termine dell’anno scolastico, e i saluti, si sa, sono sempre carichi d’affetto in quella circostanza, ma perché il “mitico” professor Marano si godrà la pensione, quindi il concorso è stato l’atto conclusivo del suo mandato.

A premiare i ragazzi l’ex sindaco Cristina Galimberti che ha seguito tutto il progetto sin da dall’inizio, insieme alla professoressa Carla Maroni, e l’ex responsabile dell’associazione genitori Emanuela Pagani.

Oltre ai primi classificati si sono aggiudicati la medaglia con il loro logo disegnato Marta Montonati, 2 A (seconda classificata) e Anna Cimolato e Noemi Fracasso 1 A (terzi classificati).

Una coppa anche per l’ “anima informatica” del progetto Mattia Toniolo che ha curato tutta la parte tecnica.

«È stata la conclusione di un bel percorso – ha detto Cristina Galimberti – e sono stata molto contenta di aver potuto premiare i ragazzi che hanno contribuito a realizzare il logo della scuola. Era giusto che avesse un’identità propria e ora, a conclusione del percorso scolastico, ci siamo arrivati. È stato molto bello lavorare con l’associazione genitori. Ora auguro a tutti un felice proseguimento di percorso»