Under 14: Varese Academy in semifinale, Robur fuori di un soffio

Verdetti opposti per le due squadre varesine impegnate alle Finali Nazionali di basket under 14 in corso di svolgimento nelle Marche. Pallacanestro Varese Academy e Robur et Fides si erano qualificate a braccetto per le semifinali di quest’oggi e sono state autrici di due partite punto a punto che, come accennato, si sono però concluse in maniera differente.

A centrare l’accesso tra le migliori quattro d’Italia è stata la formazione biancorossa di coach Cristiano Maino che ha piegato al termine di una battaglia equilibratissima l’Universo Treviso in un match “antipasto” della prossima Serie A, visto che i veneti sono tornati (con la squadra senior) nel massimo campionato. Varese ha vinto di strettissima misura, 62-59, grazie a due canestri realizzati negli ultimi 22″. Con Treviso avanti di un punto infatti, prima Rossi ha realizzato il controsorpasso, poi Bottelli – complice una palla persa degli avversari – ha infilato il +3. Sull’ultima azione disperata di Treviso, la stoppata di Zhao sul tentativo da 3 di Di Noto ha chiuso i conti.

Tre in doppia cifra per la Varese Academy, con Rossi a quota 17, Zhao a 16 e Bottelli a 12; ottimo il lavoro a rimbalzo invece di Belotti e Frangos, che hanno catturato rispettivamente 13 e 10 rimbalzi. Sabato alle 16 i biancorossi sfideranno un’altra formazione veneta, la Oxygen Bassano che è probabilmente la favorita numero uno per il tricolore.

Pall. Varese Academy – Universo Basket Treviso 62-59

Varese: Bottelli 12, Zhao 16, Goffi 3, Belotti, Rossi 17, Pasinetti, Maccecchini 2, Frangos 6, Migliori 2, Broggini 4, Golino, Praderio ne. All. Maino.

Niente da fare invece per la tenace Robur di coach Giovanni Todisco, sconfitta con un punteggio similare (62-58) nel derby lombardo contro l’Aurora Desio. Ai gialloblu non è bastata una robusta rimonta nell’ultimo periodo, con cui i varesini sono arrivati fino al -1 su un canestro di Terlizzi a 22″ dalla sirena finale a chiusura di un parziale di 21-7. Tre tiri liberi nelle ultime battute (due per fallo antisportivo) hanno messo in salvo i brianzoli.

Miglior marcatore della Robur è stato Dall’Omo che ha giocato tutti i 40′ (25 punti con 11 rimbalzi); doppia cifra anche per Terlizzi (12) mentre Bortoli si è distinto a rimbalzo con 11 carambole. Peccato per la percentuale dall’arco, solo 1/11, ma la sconfitta non cancella l’ottimo cammino svolto dalla squadra di Todisco.