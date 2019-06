Under16: Varese batte la Virtus e vola tra le “magnifiche otto”

Splendida vittoria alle finali nazionali Under 16 per la Pallacanestro Varese Academy: i biancorossi, terzi nel proprio girone, hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale superando di un solo punto, 66-65, la Unipol Virtus Bologna nel match di spareggio per entrare tra le migliori otto d’Italia.

Varese si è affidata soprattutto al suo leader designato, Nicolò Virginio, per abbattere le “Vu Nere”: l’azzurrino, fino a questo momento non ai suoi massimi nel torneo che si disputa a Taranto, è stato l’assoluto mattatore del match con 31 punti messi a segno (su 66 totali; 9 i rimbalzi, 5 gli assist), compresi quelli dalla lunetta che hanno fissato il punteggio a una manciata di secondi dalla sirena finale.

I biancorossi di Josic, partiti ad handicap (8-19 alla prima sirena) hanno ricucito il divario nel secondo quarto di gioco riportando presto in equilibrio il punteggio. Varese ha quindi alzato il ritmo in difesa e messo in difficoltà l’attacco bolognese e con un parziale a cavallo di terzo e quarto periodo si sono portati a condurre. A quel punto il duello tra Grotti (23 punti e 50% al tiro) e Virginio (11/22 dal campo) si è fato bollente ma alla fine ha sorriso alla “stellina” biancorossa e di riflesso a tutta la squadra che giovedì 20 sarà chiamata a tentare una nuova impresa. Nei quarti di finale infatti, Varese affronta l’Umana Reyer Venezia (ore 14) che ha vinto – imbattuta – il Gruppo A ed è stata esentata dagli ottavi: i lagunari saranno favoriti.