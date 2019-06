Under16: Venezia è troppo forte. Varese sconfitta con onore

(Foto Facebook – Varese Academy Pallacanestro)

Termina al primo turno delle final eight la corsa della Pallacanestro Varese Academy alle finali nazionali Under 16.

La squadra di coach Josic perde 75-51 contro la Reyer Venezia, una delle favorite alla conquista del tricolore giovanile.

La partita ha visto i lagunari condurre sin dai primi minuti, anche se i giovani di Varese sono stati capaci di restare a lungo a contatto. Lo strappo finale della Reyer nel quarto quarto è stato fatale per i biancorossi.

Migliore della Academy il lungo Jokic, autore di 15 punti e 9 rimbalzi. Dopo i 31 nello spareggio contro Bologna, non si ripete Nicolò Virginio, fermandosi a 10 punti. Per Venezia 23 punti per Berdini, 18 punti e 10 assist per la stellina Casarin, 13 punti e 10 rimbalzi per Kovacs.

Rimane comunque una stagione positiva per la Under 16 di coach Josic, arrivata fino alle migliori otto d’Italia nonostante una squadra formata da tanti ragazzi sotto età.