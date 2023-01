Botti: spari a Milano, amputata una mano a un bimbo a Taranto

Come ogni anno il primo di gennaio è tempo di bilanci per la notte di San Silversto sotto il profilo delle richieste di soccorso al 118, e anche per la notte appena trascorsa sono centinaia le uscite di ambulanze e mezzi di soccorso in tutta Italia. Fra i più gravi interventi si segnalano l’amputazione di una mano a un bambino in provincia di Taranto e colpi d’arma da fuoco a Milano, uno dei qualità raggiunto un 25enne in un locale attorno all’una di notte nel quartiere del Giambellino, a Milano.

Sono 16 le persone ferite dai botti tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura di Napoli, che segna un aumento rispetto al bilancio dello scorso anno quando i feriti furono otto. La maggior parte dei feriti, 12, è concentrata nella città di Napoli: di questi tre sono minorenni.

I botti mietono vittime, fra i feriti, senza distinzione di latitudine: a Vercelli una donna di 30 anni è rimasta ferita dallo scoppio di un petardo. A quanto si apprende la trentenne soccorsa dai sanitari del 118, ha perso un dito di un mano e ha avuto altre lesioni. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale di Vercelli, è stata trasferita d’urgenza al Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Maria Vittoria dell’Asl Città di Torino dove è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia per il salvataggio della mano e delle dita compromesse dal trauma. Ora è ricoverata nel reparto di chirurgia plastica per seguire l’evoluzione delle ustioni riportate dallo scoppio del petardo.

Agli interventi di soccorso sanitario si sommano quelli di soccorso tecnico urgente prestati dai vigili del fuoco: oltre 600 in tutto il Paese.