Dell’Erba e Zocchi (FdI): “Più sicurezza per il Varesotto grazie agli interventi regionali contro il dissesto”

I consiglieri regionali varesini di Fratelli d’Italia, Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, accolgono con favore il nuovo Programma 2025-2027 approvato da Regione Lombardia, che prevede interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico per un valore complessivo di oltre 24 milioni di euro. Tra i 50 interventi distribuiti sul territorio regionale, oltre 1,3 milioni di euro saranno destinati alla provincia di Varese, con opere previste a Barasso, Cassano Valcuvia, Maccagno con Pino e Veddasca, e Gavirate.

Dell’Erba: «Prevenzione come strumento di tutela e responsabilità»

«Investire nella prevenzione significa evitare danni futuri e garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture – afferma la consigliera regionale Romana Dell’Erba –. Gli interventi in programma per il Varesotto vanno esattamente in questa direzione: tutelano le comunità locali da fenomeni di dissesto e rafforzano la capacità di risposta dei territori».

Dell’Erba sottolinea l’impegno della Regione nei confronti anche dei comuni più piccoli, spesso alle prese con criticità ambientali croniche: «Regione Lombardia si dimostra ancora una volta attenta e concreta, sostenendo le amministrazioni locali con strumenti efficaci e risorse mirate. Si tratta di un’azione che guarda al lungo periodo, con una visione che coniuga tutela ambientale e protezione civile».

Rilevante, per la consigliera, anche il quadro più ampio in cui si inserisce il piano: «In un contesto climatico sempre più instabile, agire per tempo è un dovere istituzionale. Interventi come quelli approvati rappresentano un segnale forte di attenzione e responsabilità verso i territori, che meritano risposte rapide ed efficaci, basate su competenza e pianificazione».

Zocchi: «Un piano strategico che valorizza anche il Varesotto»

Anche il consigliere Luigi Zocchi esprime apprezzamento per il provvedimento regionale, evidenziando la specificità del territorio: «Il nostro territorio, per caratteristiche geomorfologiche e climatiche, è particolarmente esposto a rischi idrogeologici. Gli interventi previsti – dalla Valcuvia al Verbano – mettono in campo risorse fondamentali per contenere frane, sistemare versanti e regimare i corsi d’acqua, agendo in modo puntuale ed efficace».

Zocchi pone l’accento anche sull’approccio condiviso che ha portato alla definizione del piano: «Siamo soddisfatti che anche la provincia di Varese sia parte attiva di un piano regionale di ampio respiro e di grande valore strategico. È il risultato di un lavoro costante di ascolto del territorio, in dialogo con i sindaci e gli enti locali, e di una pianificazione attenta alle reali esigenze delle comunità».