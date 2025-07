A Milano sei arresti per rapina aggravata: minacce con pistola e tirapugni a due giovani

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato sei giovani — tra cui tre diciottenni cittadini egiziani, un coetaneo italiano e due diciannovenni egiziani — per una rapina aggravata compiuta ai danni di due ragazzi italiani di 19 e 20 anni.

L’intervento degli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è avvenuto lunedì sera in via Varesina, dopo la segnalazione di un’aggressione da parte di un gruppo di giovani stranieri. Le vittime, accerchiate mentre camminavano, sono state minacciate e strattonate: uno dei rapinatori ha persino caricato una pistola con un colpo in canna per intimorirle e sottrarre loro una collana, un borsello con effetti personali e un cappellino, per un valore totale di circa 300 euro.

Grazie alla descrizione fornita dai derubati e all’indicazione della via di fuga, il gruppo è stato bloccato poco distante, in via Palizzi. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di una pistola scacciacani carica, due scatole di proiettili, un tirapugni, un passamontagna e 2.250 euro in contanti. La refurtiva è stata recuperata.

Due degli arrestati — un diciannovenne e un diciottenne — sono stati anche indagati in stato di libertà per il porto di armi o oggetti atti ad offendere. Con loro si trovava anche un sedicenne egiziano, accompagnato in Questura per l’identificazione.

Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi legati al gruppo.