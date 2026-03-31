Decine di interventi dei vigili del fuoco per il forte vento a Milano e hinterland
Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, tetti di edifici con tegole pericolanti, cartellonistica volata via o instabile
Ancora vento, ancora danni per le raffiche forti. Sono 38 gli interventi fino ad ora effettuati dai vigili del fuoco a seguito del forte vento che da stamattina ha colpito Milano e il suo hinterland. Altri sette sono in attesa di essere evasi.
Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, tetti di edifici con tegole pericolanti, cartellonistica volata via o instabile. Le aree interessate che stanno impegnando da stamane gli uomini del Comando di via Messina riguardano quella nord ovest con particolare riferimento ai comuni di Abbiategrasso, Canegrate e a seguire quelli di Corsico e Binasco.
(immagine di repertorio)
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