Trenord, modifiche al servizio per una settimana: interessate le linee S9, R31 e S19

Modifiche al servizio ferroviario Trenord in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Dal 31 agosto al 6 settembre la circolazione sarà sospesa tra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo per consentire interventi di manutenzione al Ponte Naviglio Grande. Il cantiere interesserà le linee R31 Milano-Mortara-Alessandria, S19 Milano Rogoredo-Albairate e S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate.

Modifiche per le linee R31, S19 e S9

La sospensione della circolazione sulla tratta milanese comporterà variazioni nell’organizzazione del servizio ferroviario per tutta la durata dei lavori. Trenord ha predisposto un avviso dedicato con le indicazioni relative ai treni interessati e agli eventuali servizi alternativi. La linea S9 collega Saronno con Seregno, Milano e Albairate e fa parte della rete suburbana lombarda.

Trenord invita quindi i viaggiatori a verificare con attenzione gli orari prima della partenza e a consultare le informazioni aggiornate sui canali ufficiali. La società mette a disposizione sul proprio sito anche le informazioni sulla circolazione e sui servizi sostitutivi.

Cosa succede alla S9

Per i pendolari di Saronno la cosa importante è che la S9 non viene soppressa interamente: viene spezzata in due tronconi perché non è possibile attraversare la tratta Milano Rogoredo–Milano San Cristoforo.

I treni da e per Saronno continueranno a circolare tra Saronno e Milano Rogoredo, con modifiche alla numerazione e all’orario e con possibili variazioni fino a 5 minuti a Milano Rogoredo.

I treni da e per Albairate, invece, circoleranno soltanto tra Milano San Cristoforo e Albairate. Sono previste modifiche alla numerazione, con partenze anticipate fino a 5 minuti e arrivi posticipati fino a 5 minuti a San Cristoforo. Fanno eccezione i treni S9 24980, 24982, 24984, 24992, 24994 e 24996, che mantengono l’orario senza anticipo o posticipo.

Ci sono poi tre corse specifiche interessate da modifiche più rilevanti:

S9 24915 Milano Rogoredo–Albairate: viene cancellato nel tratto Milano Rogoredo–Milano San Cristoforo, mentre continua a viaggiare da San Cristoforo ad Albairate.

S9 24986 Albairate–Milano Porta Garibaldi: viene cancellato nel tratto San Cristoforo–Milano Porta Garibaldi, mentre circola da Albairate a San Cristoforo.

S9 24978 Albairate–Milano Greco Pirelli: viene cancellato da San Cristoforo a Greco Pirelli; da Albairate a San Cristoforo continua con nuova numerazione e arrivo posticipato di 5 minuti.

E le altre linee?

La situazione è più netta per la S19 Albairate–Milano Rogoredo: tutti i treni sono soppressi per l’intero percorso durante il periodo dei lavori.

Per la R31 Alessandria/Mortara–Milano Rogoredo, i treni continueranno a circolare tra Alessandria/Mortara e Milano San Cristoforo, quindi non raggiungeranno Rogoredo. Fa eccezione il R10090, che viene soppresso per l’intero percorso.

Come si supera il tratto interrotto

Trenord non indica un servizio ferroviario sostitutivo specifico per il tratto Rogoredo–San Cristoforo. Per gli spostamenti nell’area urbana di Milano indica invece l’utilizzo dei collegamenti ATM e del trasporto pubblico locale. È previsto un accordo che consente, per il periodo dei lavori e alle condizioni indicate da Trenord, l’utilizzo di determinati biglietti ferroviari e abbonamenti sui servizi ATM.

Per un articolo destinato a Saronno, quindi, la notizia più utile è questa: chi prende la S9 da Saronno verso Milano arriverà regolarmente a Rogoredo, ma chi deve proseguire verso la parte sud-ovest della città o verso Albairate dovrà considerare l’interruzione e utilizzare la rete ATM per superare il tratto non servito.