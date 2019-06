Vergiate festeggia i 73 anni della Repubblica

Una giornata di sole tra musica, cibo e bancarelle per ricordare quel referendum che nel 1946 ha segnato la nascita della Repubblica italiana: così Vergiate ha festeggiato il 2 giugno. Durante la mattina di domenica in piazza Enrico Baj, si è anche celebrato il “battesimo civico” per i giovani vergiatesi che nel 2019 diventeranno maggiorenni.

«I valori fondanti – ha dichiarato Maurizio Leorato, sindaco di Vergiate – della nostra repubblica stanno svanendo. Innalziamo muri, emarginiamo i più fragili e cerchiamo di giustificare i nostri errori puntando il dito verso gli altri. Dobbiamo tornare a guardare con fiducia a quei valori che hanno costruito l’Italia di ieri e assieme ai nostri ragazzi unire le energie per garantire a chi verrà dopo di noi un futuro di opportunità senza distinzioni».

Assieme al sindaco, sono saliti sul palco allestito in piazza Baj anche i giovani diciottenni di Vergiate. «Stiamo per diventare cittadini attivi – ha fatto sapere Lorenzo Niego, rappresentante dei ragazzi –. Questo per noi è un passaggio importante e intendiamo impegnarci per sviluppare al meglio il nostro pensiero critico. Siamo pronti ad accogliere l’impegno della partecipazione alla vita pubblica».

Per dimostrare l’affetto che provano per il proprio territorio, i diciottenni hanno realizzato un filmato con alcune foto dei luoghi per loro più significativi di Vergiate. Al termine della celebrazione, i ragazzi hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana per mano di Elisa Modenese, giovanissima presidente del consiglio comunale dei ragazzi.

«La conoscenza della Costituzione – ha detto Roberto Caielli, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Vergiate – è necessaria. Bisogna che la nostra società passi questo messaggio ai giovani, assieme al rispetto della repubblica, delle istituzioni e della bandiera».

La celebrazione è stata ravvivata dalla fanfara dei bersaglieri “Medaglia d’oro A. Vidoletti” di Vergiate, che dopo aver attraversato le vie della città, si è esibita in piazza Enrico Baj.