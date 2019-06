Will e Thomasin, eremiti nel bosco

Giovedì 13 giugno penultimo appuntamento con il Cineforum delle Arti a Gallarate con il film Senza lasciare traccia di Debra Granik con Ben Foster, Thomasin McKenzie.

In Forest Park, un grande bosco situato alle porte di Portland, in Oregon, vivono clandestinamente un padre e una figlia. Will e Thomasin formano da soli una comunità con le sue regole e la sua filosofia. Tom, come la chiama il padre, è un’adolescente diafana che condivide col genitore un Eden silvestre, Will, veterano di guerra traumatizzato, si è ritirato volontariamente dal mondo imbarcando sua figlia in una vita eremita. Esperto nell’arte della sopravvivenza, Will ha trasmesso a Tom solide conoscenze.

Un incontro casuale li poterà allo scoperto, ed entrambi saranno costretti a lasciare il parco per essere affidati agli agenti dei servizi sociali. Proveranno ad adattarsi alla nuova situazione, fino a che una decisione improvvisa li porterà ad affrontare un pericoloso viaggio in mezzo alla natura più selvaggia, alla ricerca dell’indipendenza assoluta.

Introduzione e commento sono a cura di Alessandro Leone.