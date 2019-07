“Da 48 ore siamo senza linea telefonica e nessuno sa dirci quando tornerà”

48 ore senza di telefoni muti e connessioni assenti. È quello che stanno vivendo una quarantina di utenze nella zona del Tribunale di Busto Arsizio dove la settimana è iniziata senza telefoni.

«La nostra linea telefonica e quella di altri 40 utenti risulta isolata a causa di guasti di notevole entità -racconta Matteo Sommaruga di Studio Condominiale S.r.l.- e Telecom non è ancora in grado, in questo momento, di chiarire la risoluzione. Questi disservizi hanno colpito a macchia di leopardo il quartiere mettendo in crisi numerose attività commerciali ed uffici (come il nostro) oltre naturalmente a diversi privati».

Una beffa mentre in città continuano i lavori per la posa della fibra ottica. «Purtroppo i lavori per la tanto decantata e sospirata “fibra” stanno forse finora ottenendo un effetto totalmente lontano all’aumento dell’efficienza».