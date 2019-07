Al cinema torna Spider-Man

Spider-Man: Far From Home, il film diretto da Jon Watts, esce al cinema mercoledì 10 luglio. L’ormai celebre “amichevole Spider-Man di quartiere” (Tom Holland) ha prenotato un viaggio in Europa in compagnia dei suoi amici, quando nientemeno che Nick Fury (Samuel L. Jackson) gli chiede un grosso aiuto: si tratta di scoprire la fonte dei misteriosi attacchi che stanno sconvolgendo il vecchio continente.

Brian De Palma dirige Domino, al cinema dall’11 luglio. Christian ( Nikolaj Coster – Waldau ), agente dell’unità crimini speciali di Copenaghen, è impegnato nella ricerca dell’assassino di un collega. Affiancato dalla poliziotta Alex ( Carice Van Houten ), Christian si ritrova a dare la caccia a un uomo affiliato alla cellula danese dell’ISIS, portando pian piano alla luce una verità intricata e pericolosa.

Welcome home, nella sale da giovedì 11 luglio, racconta la storia di Bryan ( Aaron Paul ) e Cassie ( Emily Ratajkowski ), una coppia in crisi che affitta una villa nella campagna italiana nel tentativo di riaccendere la passione. Arrivati a destinazione, Cassie fa subito amicizia con il bel vicino di casa Federico (Riccardo Scamarcio), scatenando la gelosia del fidanzato. Ciò che i due protagonisti ignorano è che la loro nuova conoscenza intende sfruttare i loro conflitti per metterli uno contro l’altra, in un gioco sempre più torbido…