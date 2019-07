Antonella Valentini: “È venuto meno il rapporto di fiducia col sindaco”

«Lette le dichiarazioni dell’Architetto Francesco Paglia in merito alle mie dimissioni del 03.07 u.s. per presunti motivi personali e/o professionali da un lato (si veda articolo di Varese News 04.07.2019) e lavorativi dall’altro reputo doveroso, in un’ottica di trasparenza verso gli elettori, fare le dovute precisazioni e ciò a tutela della mia persona».

Leggi anche Cuveglio - Si dimette la consigliera Antonella Valentini

Comincia così la lettera che Antonella Valentini, l’avvocato di Cuveglio dimessasi qualche giorno fa dal ruolo di consigliere ha inviato per meglio specificare le ragioni della sua rinuncia, che il sindaco Francesco Paglia imputava a questioni di natura personale e professionale.

Secondo la diretta interessata non è così.



«Non sono queste, infatti, le ragioni che mi hanno portato a decidere di dimettermi e il signor Sindaco ne è perfettamente a conoscenza per avergliele chiaramente espresse.

Voglio infatti chiarire che né il mio lavoro, né i miei impegni personali mi hanno mai impedito, nel corso dei precedenti 10 anni di amministrazione (5 come consigliere, 5 come assessore), di svolgere con serietà e proficuamente il mio incarico, partecipando ai Consigli Comunali e alle riunioni di Giunta.

Non è il mio lavoro il problema, sempre lo stesso da sette anni a questa parte: non ci sto a passare quindi per colei che a meno di un mese dalle elezioni si accorge di non avere più tempo a sufficienza per gli impegni istituzionali. Ne andrebbe della mia credibilità personale.

Come precisato nella mia lettera di dimissioni agli atti del Comune e che riporto di seguito per trasparenza (nulla ho da nascondere), il signor Sindaco conosce le reali motivazioni alla base del mio abbandono, ossia il venir meno di quel rapporto fiduciario che lega Sindaco e Consigliere e che ha come unica conseguenza questa inevitabile mia scelta.

Voglio anticipare il signor Sindaco il quale verosimilmente potrebbe essere indotto a replicare a questa mia affermando che la mia insoddisfazione nascerebbe dal non essere stata nominata Assessore e/o Vice Sindaco.

Anche questo comunque non corrisponde a verità.

Il mio unico rammarico, oggi, è solo quello di non poter portare a compimento l’impegno preso con gli elettori». Avv. Antonella Valentini

Di seguito, il testo integrale delle mie dimissioni 03.07.2019: