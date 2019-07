Si dimette la consigliera Antonella Valentini

Le dimissioni sono arrivate sul tavolo del sindaco nei giorni scorsi e la conferma è giunta oggi dal numero uno del Municipio: «Sì, Antonella Valentini ha presentato le dimissioni», conferma il primo cittadino.

«Motivi personali e professionali», spiega Paglia, causali che escludono problemi legati ai rapporti di natura politica all’interno della maggioranza.

Antonella Valentini ricopriva il ruolo di capogruppo in consiglio comunale e deteneva la delega alla Comunicazione, oltre a coadiuvare il sindaco nei lavori pubblici e cultura.

Argomenti che in parte torneranno in capo a Paglia fatta eccezione per la Comunicazione che verrà seguita dalla consigliera che surrogherà la dimissionaria. Si tratta di Luna Belotti.

«Per il ruolo di capogruppo – ha spiegato Paglia – decideremo a breve. Sono dispiaciuto per la scelta della consigliera Valentini, che è sempre stata una presenza costante e preziosa in campagna elettorale».