Con marzo riapre l’American Southwest Museum di Cavona

L’American Southwest Museum di Cavona è lieto di annunciare l’apertura della stagione museale 2025. A partire da sabato 2 marzo 2025, il museo accoglierà nuovamente i visitatori e gli appassionati per un viaggio affascinante nella storia, nella cultura e nelle tradizioni del Sud-Ovest americano.

Orari di apertura: il museo sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:

– Sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 17:30

– Tutti gli altri giorni su prenotazione per gruppi e scolaresche

Cosa visitare: i visitatori potranno esplorare un’ampia collezione di manufatti, opere d’arte e reperti archeologici delle culture native americane del Sud Ovest Americano e dell’epoca del Far West. Il percorso espositivo include:

– Mostra permanente sulla storia e le tradizioni delle tribù native della regione del Sud Ovest americano, tra Stati Uniti e Messico.

– Un’area dedicata all’esplorazione e alla colonizzazione del territorio da parte dei pionieri.

– Un’esposizione di oggetti d’arte e artigianato tipici, tra cui ceramiche, tessuti e gioielli.

– Un’esperienza coinvolgente adatta a tutte le età.

Prenotazioni e informazioni: l’American Southwest Museum è a Cavona, frazione di Cuveglio in via Fabio Filzi 18, e offre la possibilità di prenotare visite guidate personalizzate per gruppi e scolaresche. Nel corso della stagione si organizzano laboratori didattici e eventi pensati per approfondire la conoscenza delle culture del Sud-Ovest americano.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il museo ai seguenti recapiti:

– Telefono: 0332 650107

– Email: info@comune.cuveglio.va.it

– Sito web: https://www.comune.cuveglio.va.it/hh/index.php

– Pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/MuseoIndianoCuveglio

«Vi aspettiamo per un viaggio straordinario attraverso la storia e le tradizioni dell’American Southwest Museum!», affermano gli organizzatori.