Al via il corso di formazione per volontari a Cuveglio

L’Associazione ASCOVOVA, in collaborazione con diverse realtà locali, organizza un corso di formazione per volontari che si terrà nei mesi di febbraio e marzo 2025. L’iniziativa è gratuita e si rivolge a tutti coloro che desiderano impegnarsi in attività di volontariato nei servizi socio-assistenziali.

Il corso si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Cuveglio, in Piazza Marconi, nelle seguenti date:

Venerdì 21 febbraio 2025

Venerdì 21 marzo 2025

Gli incontri avranno luogo dalle 18:00 alle 20:00 e offriranno ai partecipanti una panoramica sulle principali attività di volontariato, con momenti formativi dedicati alla gestione delle emergenze e al supporto alla comunità.

Il programma del corso

Durante il percorso formativo, i volontari avranno l’opportunità di acquisire competenze utili grazie al contributo di diversi enti e associazioni:

Croce Rossa Luino : esperienza con l’ambulanza in comodato d’uso, nell’ambito del servizio “Ti Accompagno” (in collaborazione con Ascovova, Auser, Fondazione Longhi Pianezza, Anteas Luino e CMVV).

: esperienza con l’ambulanza in comodato d’uso, nell’ambito del servizio “Ti Accompagno” (in collaborazione con Ascovova, Auser, Fondazione Longhi Pianezza, Anteas Luino e CMVV). Croce Rossa Medio Verbano di Gavirate : formazione sull’utilizzo del defibrillatore.

: formazione sull’utilizzo del defibrillatore. Stringhe Colorate Varese : workshop “Attiva-mente”, un’attività esperienziale per migliorare le capacità di ascolto e comunicazione.

: workshop “Attiva-mente”, un’attività esperienziale per migliorare le capacità di ascolto e comunicazione. Relazione positiva e comunicazione non violenta : approfondimento sul “linguaggio giraffa” per una comunicazione empatica ed efficace.

: approfondimento sul “linguaggio giraffa” per una comunicazione empatica ed efficace. Intervento di un medico volontario : cenni sulle dipendenze, con focus su sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo, tabagismo e dipendenza dai social.

: cenni sulle dipendenze, con focus su sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo, tabagismo e dipendenza dai social. Training autogeno: sessione formativa sui benefici e sugli esercizi pratici, illustrata tramite una proiezione video.

Al termine del corso, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Come iscriversi

La partecipazione è completamente gratuita. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email ascovova@virgilio.it.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato, acquisendo competenze fondamentali per il supporto alla comunità. Un’opportunità di crescita personale e di impegno sociale da non perdere.