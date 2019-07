“Attenti al quadro”: caccia agli indizi d’arte al Castello

Piccoli esploratori d’arte crescono al Castello di Masnago in occasione di “Attenti al quadro”, una speciale caccia all’indizio in programma per domenica 14 luglio alle ore 15 tra le opere della collezione permanente del Castello di Masnago.

Arroccato in cima alla collina, davanti ai prati e agli alberi del parco Mantegazza, la fortezza medioevale del Castello di Masnago custodisce preziosi cicli pittorici opere d’arte realizzate per la maggior parte da artisti lombardi più o meno conosciuti.

L’idea è scoprire, riscoprire e imparare a conoscere questo patrimonio divertendosi, grazie a una speciale caccia al tesoro tutta in chiave artistica e basata su indizi che accompagneranno i bambini di opera in opera alla ricerca di dettagli nascosti e particolari stravaganti, che si rivelano solo all’occhio più attento.

Una vera prova di bravura per acuti osservatori e autentici esploratori di opere d’arte.

La partecipazione all’evento (comprensiva di biglietto di ingresso) è di 8 euro per i bambini (6 euro per i minori di 6 anni) e 4 euro per gli adulti accompagnatori.

Per info e prenotazioni scrivere a info@archeologistics.it oppure 328/8377206.