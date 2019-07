In campo per ricordare Roberto e per fare più bella San Fermo

Una disgrazia tremenda – la morte per incidente di un ragazzo di 27 anni – può diventare l’occasione per fare qualcosa di bello e utile e migliorare il territorio (un quartiere cittadino, nella fattispecie) tanto caro alla vittima.

In settimana, lunedì 8 luglio, prende il via la prima edizione del “Memorial Roberto Tamborini”, torneo di calcio a sette giocatori organizzato sul campo di via Sette Termini a Varese, più precisamente a San Fermo. La manifestazione, voluta dall’associazione “Dove due o tre” (il riferimento è una citazione evangelica), intende ricordare il giovane scomparso nel giugno 2018 in seguito a un incidente motociclistico avvenuto a Induno Olona.

Roberto – che proprio oggi, 6 luglio, avrebbe compiuto gli anni – sarà dunque omaggiato con una manifestazione sportiva che coinvolgerà otto squadre (le partite inizieranno alle ore 19) e proseguirà fino a sabato 13 luglio, giorno delle finali. “Sempre in cammino con noi” è il sottotitolo dell’evento che sarà corredato anche da un fornito banco gastronomico per permettere a giocatori e spettatori di trascorrere qualche ora in compagnia.

La finalità è benefica: “Dove due o tre” – associazione nata da poco – infatti intende devolvere il ricavato proprio alla comunità di San Fermo e in particolare a quelle attività – le scuole o l’asilo – dove si formano i più concittadini più giovani. «San Fermo non è solo cattive notizie e brutte persone, San Fermo è anche questo» spiegano gli organizzatori. L’associazione punta a organizzare eventi per riunire il quartiere e farlo vivere; lo staff è formato solo da volontari e in palio non ci sono premi di valore. Solo “semplici” coppe donate però dai genitori di Roberto. Lo stesso spirito anima la camminata podistica “Ricordiamo Roberto Zanella” la cui terza edizione si è tenuta a maggio in collaborazione con la Asd Runner Varese e il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco.